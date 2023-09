Yale ha oggi lanciato nuovi prodotti smart per la protezione della vostra abitazione, con una gamma di allarmi, campanello e telecamere smart. Il tutto sarà accompagnato dalla campagna “Yale, la sicurezza resa semplice”, con l’idea di creare un ambiente domestico sicuro per tutti gli utenti. Ma vediamoli meglio da vicino.

Yale, ecco tutti i nuovi prodotti ad IFA 2023

Allarme smart – soluzione ideale per i proprietari che sono alla ricerca del migliore allarme in circolazione, con design minimale , elegante e funzionale, tutto gestibile direttamente dall’app Yale Home da mobile, per il monitoraggio in tempo reale da remoto. La protezione è globale, sia all’interno che all’esterno, con l’estensione di yale Horizon+ , fino ad un chilometro di distanza, oppure optando per il collegamento diretto di più dispositivi (fino ad un massimo di 100). Con l’allarme è possibile controllare fino ad un massimo di quattro aree distinte, oppure di controllare proprietà multiple , in maniera distinte. Non mancano la comunicazione via cellulare, ed anche la piena compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant.

Telecamera smart da interno – il modello da interno di Yale raggiunge al massimo il FullHD a 1080p con angolo di visione di 110 gradi . Le funzioni raggiungibili sono sempre le stesse: modalità privacy , programmazione del funzionamento, ed anche la tecnologia IA incorporata per monitorare le persone, impostando anche aree ed orari da personalizzare.

Telecamera smart da esterno – come la corrispettiva da interno, in questo caso la risoluzione massima è in FullHD e 154 gradi di angolo di visuale, con registrazioni avviate in automatico alla rilevazione del momento, visione notturna a colori con faro LED e sensore di movimento. L'alimentazione avviene via batteria o corrente elettrica classica. Il tutto sarà accessibile sempre da remoto tramite l'app mobile dedicata.

Campanello smart – l'ultimo prodotto è il campanello smart che integra una camera in 1080p e visione a 154 gradi, audio bidirezionale, immagini in tempo reale e registrazioni 24 ore su 24 visibili dallo smartphone. Può essere installato facilmente, è dotato di batteria ricaricabile incorporata. Quando viene rilevato un movimento viene inviata una notifica allo smartphone, come anche nel momento in cui viene suonato il campanello stesso. Non mancano accessori come il Chime (la suoneria da collegare internamente), e altro ancora.

Tutti i prodotti elencati sono disponibili da Gennaio 2024, con prezzi che vanno da un minimo di 349 euro per l’allarme smart, passando per i 59 euro per la telecamera da interno, 129 euro per quella da esterno e 159 euro per il campanello.

Yale, la nostra intervista a IFA 2023

Nel corso di IFA 2023 abbiamo avuto l’occasione di intervistare un membro di Yale, ecco la trascrizione della nostra intervista.

“Cosa ha ispirato Yale a entrare nel mondo degli allarmi intelligenti e dei citofoni, e come questi nuovi prodotti si allineano con la visione dell’azienda per il futuro della sicurezza domestica?”

“Prima di tutto, abbiamo introdotto una telecamera e un allarme. Queste sono le prime volte che introduciamo un sistema di questo tipo. Uno dei principali vantaggi è l’interoperabilità tra i programmi. Una singola app, una singola piattaforma per gestire tutto. Questa è la nostra strategia per l’anno a venire, arrivare sul mercato con

un sistema integrato che sia sicuro e facile da usare. È importante per i nostri clienti avere più tranquillità. Queste nuove funzionalità rendono la vita più semplice e aumentano la sicurezza della casa. La sicurezza è molto importante, ed è per questo che stiamo usando questa nuova piattaforma.”

“Con le crescenti preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati, come fa Yale a garantire che questi nuovi dispositivi intelligenti siano non solo convenienti, ma anche sicuri da potenziali minacce informatiche?“.

“La sicurezza è molto importante per la nostra azienda. Abbiamo protocolli di controllo rigorosi per proteggere il sistema e i dati degli utenti. La nostra piattaforma è stata progettata con mettere la sicurezza al primo posto.”

“Il mercato della domotica è sempre più competitivo. Cosa rende unici i nuovi allarmi intelligenti di Yale rispetto ad altri prodotti sul mercato?”

“Abbiamo molti concorrenti, ma ciò che ci distingue è lo sviluppo e l’innovazione. Abbiamo una vasta gamma di prodotti che funzionano insieme, rendendo la vita delle persone più semplice. Tutto è integrato e comunica tra di loro. Continueremo ad aggiungere nuove funzionalità e prodotti.”

“Parlando del futuro, puoi dirci qualcosa sulle prossime innovazioni che avete in mente?”

“Stiamo lavorando su nuovi prodotti e funzionalità che saranno aggiunti al nostro ecosistema. È un ecosistema in continua evoluzione e stiamo esplorando nuove interazioni tra i prodotti.”