L’azienda Honor mostrerà in anteprima all’IFA 2023 che si terrà a Berlino l’edizione limitata della serie Honor 90 dal colore denominato Peacock Blue, destinato ai mercati europei.

Honor da sempre si impegna nel dimostrare la sua eccellenza come brand tecnologico di alto livello e lavora duramente per cercare di creare prodotti e servizi intelligenti in grado di cambiare il mondo. Grazie ai suoi differenti device, tra smartphone, laptop e tablet, riesce a soddisfare l’esigenza di ogni cliente adattandosi ad ogni tipo di budget. Il suo portfolio è stato studiato attentamente per dare alle persone la possibilità di ampliare le proprie conoscenze, di realizzare gli obiettivi posti e diventare una versione migliore di sé.

Honor 90 Captivating Peacock Blue: innovazione ed eleganza

Il design del nuovissimo Honor 90 si ispira all’eleganza e ai colori del pavone, una scelta cromatica accattivante ce si interseca perfettamente con la sua tecnologia.

Gli sviluppatori non hanno pensato al Light Blue solo come ad un colore, ma come ad una metafora della spiritualità e della leggiadria che caratterizzano lo splendido esemplare da cui prende il nome. Possedere quest’edizione limitata è più che avere un semplice smartphone, è come essere i proprietari di una piccola opera d’arte che si adatta perfettamente al palmo della propria mano.

Non è solo il design ad essere studiato nei minimi dettagli. Come tuti i modelli della serie Honor 90, il Peacock Blue offre un’esperienza d’uso quasi catartica, grazie all’inserimento di un hardware e di un software di ultima generazione.