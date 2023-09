Canone RAI finalmente GRATIS a settembre per gli italiani

Le tasse stanno mettendo in grande difficoltà gli italiani nell’ultimo periodo ed è per questo che molti si stanno ribellando. Il canone RAI ad esempio viene considerato ingiusto, proprio perché imposto, senza la possibilità che gli utenti possano scegliere di pagarlo o meno.

Dopo aver visto più volte come le discussioni al Governo siano andate avanti in merito alla cancellazione del canone RAI, ora bisogna agire. Mentre qualcuno si sta muovendo per capire come fare ad alleggerire gli italiani di quest’ennesimo fardello, esistono già delle categorie che possono evitare di pagare.

Il canone RAI può essere gratuito ma solo se siete all’interno di alcune categorie di persone

Il canone RAI, inserito automaticamente nella bolletta della corrente, può essere evitato solo da alcuni italiani. In primo luogo coloro che possono non pagarlo sono gli utenti che hanno raggiunto e superato i 75 anni di età. Proprio loro infatti possono avere a disposizione questa grande opportunità, ma solo se il reddito familiare non supera gli 8000 euro.

La stessa cosa può valere anche per le persone che in casa hanno scelto di non avere una radio o una TV in grado di ricevere i canali. Ovviamente la situazione colpisce spesso chi, più che per scelta, non può permettersi questi dispositivi. Firmando un’autodichiarazione da consegnare all’Agenzia delle Entrate, gli utenti potranno ottenere l’esenzione completa dall’obbligo del canone RAI.

Alcune categorie di funzionari e militari infine possono avere l’esenzione ugualmente. Coloro che infatti sono in Italia ma non hanno residenza, possono essere esentati automaticamente. Si tratta di persone straniere sul suolo italiano.