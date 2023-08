WindTre in prospettiva del mese di settembre rilancia la sua offerta commerciale. Anche in questa parte finale dell’estate l’operatore arancione non vuole essere certamente da meno rispetto a Iliad e rispetto agli altri provider low cost. Ecco quindi che WindTre riserva ai suoi futuri clienti una serie di ricaricabili convenienti per prezzi e soglie di consumo.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Nel novero delle numerose opzioni garantite al pubblico dei nuovi abbonati, spicca certamente la tariffa WindTre Go Unlimited Star+. Questa promozione del provider assicura agli abbonati un ticket all inclusive con chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed addirittura Giga illimitati per la connessione di rete, da utilizzare anche attraverso la tecnologia di ultima generazione del 5G in caso di copertura del territorio.

Il prezzo di questa ricaricabile è ancora più conveniente delle soglie di consumo. Gli utenti, infatti, si troveranno a pagare solo 7,99 euro ogni mese per il rinnovo di questa ricaricabile più una quota di 10 euro per l’attivazione della SIM.

La tariffa che ha messo in campo WindTre e che rappresenta una soluzione di estremo vantaggio, specie per quanto concerne la connessione internet illimitata, è disponibile per gli abbonati che in maniera contestuale sceglieranno di attivare un piano di Fibra ottica per la loro telefonia fissa. Seguendo quella che è stata una via del passato per le promo low cost, infine, anche in questo caso sarà necessaria da parte del pubblico l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.