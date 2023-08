Agosto è ormai terminato e sta per iniziare il mese di settembre. Come da tradizione, le varie piattaforme di streaming si preparano ad aggiornare il proprio catalogo multimediale. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato ad esempio dei nuovi titoli in arrivo su Netflix. Le novità però non finiscono qui. Anche il rivale Prime Video sta per aggiornare il suo catalogo con altrettanti nuovi contenuti multimediali.

Prime Video, catalogo in aggiornamento a settembre con tanti nuovi titoli

Siamo ormai arrivati a settembre e tutti gli utenti attendono con ansia che vengano aggiornati i cataloghi multimediali delle varie piattaforme di streaming. Il colosso Netflix ha già svelato in anteprima l’arrivo dei suoi nuovi contenuti, tra cui ricordiamo ad esempio la quarta ed ultima stagione di Sex Education.

Come già detto, però, anche il colosso Amazon sta per aggiornare il suo catalogo. In particolare, Prime Video si arricchirà con diversi show e serie TV. Ricordiamo ad esempio The Ferragnez, Sanremo Special e la serie tv The Continental. Il nome potrebbe essere familiare, dato che si tratta di una serie ambientata nell’universo di John Wick. Vi elenchiamo comunque qui di seguito tutti i titoli in arrivo.

Serie tv e spettacoli in arrivo su Prime Video a settembre 2023

• THE FERRAGNEZ: SANREMO SPECIAL – in arrivo il 14 settembre 2023

• LA RUOTA DEL TEMPO S2 – in arrivo l’1 settembre 2023

• WILDERNESS: FUORI CONTROLLO – in arrivo il 15 settembre 2023

• THE CONTINENTAL: DAL MONDO DI JOHN WICK – in arrivo dal 22 settembre 2023

• GEN V – in arrivo dal 29 settembre 2023

Film in arrivo su Prime Video a settembre 2023

• FEAR THE NIGHT – in arrivo dal 7 settembre 2023

• UNA TORTA PER L’UOMO GIUSTO – in arrivo dall’8 settembre 2023

• A MILLION MILES AWAY – in arrivo dal 15 settembre 2023

• CASSANDRO – in arrivo dal 22 settembre 2023

• KING OF KILLERS – in arrivo dal 22 settembre 2023