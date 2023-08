OnePlus, uno dei marchi più importanti dell’intero panorama mondiale per la produzione di dispositivi mobile, ha ufficialmente annunciato che la OxygenOS 14, ovvero l’interfaccia grafica basata direttamente su Android 14, arriverà ufficialmente il 25 Settembre 2023.

Da sempre l’azienda punta a fornire agli utenti un’esperienza veloce e fluida, grazie a OxygenOS 14 sarà possibile godere di una evoluzione intuitiva e completamente senza ostacoli. Al suo interno si troverà una piattaforma proprietaria, denominata Trinity Engine, pronta a garantire una maggiore sinergia tra hardware e software. Il suo scopo è quello di potenziare i dispositivi migliorando l’efficienza energetica, offrendo un multitasking migliorato, ed anche un’esperienza fluida e duratura nel tempo. Sono ben 6 le tecnologie innovative che troveremo al suo interno, tra cui RAM, ROM e CPU vitalization, passando anche per HyperBoost, Hypertouch e HyperRendering.

OnePlus, ecco quando arriverà la OxyGen OS 14

Tutte le suddette funzioni puntano a migliorare l’esperienza dell’utente finale, completata con il massimo multitasking, caratteristico di tutti i dispositivi di OnePlus. Come vi dicevamo, OxygenOS 14 verrà ufficialmente rilasciata il 25 settembre, l’installazione della nuova versione sarà possibile semplicemente via OTA, o over-the-air. Nel caso in cui non lo riceviate, potrete comunque decidere di forzare l’installazione via APK, anche se è fortemente sconsigliato, o da puntare solamente per utenti particolarmente esperti.

Non sono stati comunicati gli smartphone che ufficialmente riceveranno l’update, sebbene comunque siamo consapevoli del fatto che OnePlus ami aggiornare con costanza anche i modelli più datati, e per questo siamo convinti che molti utenti potranno godere di tutte le funzionalità effettivamente descritte all’interno del nostro articolo.