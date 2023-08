JBL Authentics è il nome della nuova gamma, presentata direttamente ad IFA 2023, con la quale il leader del settore audio vuole rivoluzionare il mercato, mettendo sul piatto vari modelli di alta qualità al giusto prezzo.

Il modello di punta è senza dubbio JBL Authentics 500, un altoparlante composto da tre tweeter da 1 pollice e tre woofer midrange da 2,75 pollici, per un suono cristallino, con l’aggiunta del subwoofer downfiring da 6,5 pollici per bassi precisi e potenti. La potenza massima raggiungibile è di 270 watt a 3.1 canali, con Dolby Atmos per audio multidimensionale composto da nuovi livelli e dettagli assolutamente nitidi.

Un gradino sotto troviamo JBL Authentics, perfetto per il suono portatile ad alte prestazioni, con batteria integrata che riesce a garantire circa 8 ore di autonomia. In ultimo, ecco arrivare JBL Authtentics 200, composto da una coppia di tweeter da 1 pollice, woofer full-range da 5 pollici e radiatore passivo downfiring da 6 pollici.

JBL Authentics, ma anche tanto altro

Le altre novità di IFA 2023 di JBL vanno a toccare una integrazione, realizzata in collaborazione con Amazon e Google, che permetterà agli utenti di accedere simultaneamente agli assistenti vocali integrati sugli altoparlanti, sfruttando la connessione WiFi ed il chromecast built-in, per una più rapida trasmissione dello streaming da remoto.

La gamma, oltre che essere realizzata in 100% in tessuto riciclato, con l’85% in plastica riciclata e 50% in alluminio riciclato, sarà disponibile da metà Settembre 2023, ad un prezzo di 629 euro per JBL Authentics 500, 429 euro per JBL Authentics 300 e 329 euro per JBL Authentics 200.

Non mancano altre novità, come JBL Soundgear Sense, i primi auricolari di JBL a conduzione d’aria, con driver da 16,2 millimetri e design unico, perfetto per esaltare i basi e mantenere un suono di qualità. Questi si appoggiano direttamente al padiglione auricolare, senza ostruire minimamente il canale uditivo, con un design di forma unico per ridurre la dispersione del suono. Sono certificati IP54, e saranno acquistabili da fine Settembre al prezzo di 149 euro.

Con JBL Live 770NC e JBL Live 670NC gli utenti potranno ascoltare la musica tutto il giorno, le cuffie con cancellazione del rumore True Adaptive e tecnologia Smart Ambient, offrono un audio avvolgente per un’esperienza immersiva e di qualità. Dispongono di driver dinamici da 40 millimetri, e connettività bluetooth 5.3 (con supporto LE Audio), nonché una batteria che garantisce una autonomia fino a 65 ore. Saranno in vendita da fine settembre 2023 al prezzo di 179 e 129 euro.

Con JBL Partybox Ultimate, invece, la festa sarà assolutamente senza limiti, con le tecnologie JBL Original Pro e Dolby Atmos, condite con spettacolo di luci e driver mid-range ad alta sensibilità, accoppiati con due tweeter per ascoltare tutti i brani preferiti. Volendo invece ascoltare la musica all’aperto, i due subwoofer da 9 pollici faranno vibrare qualsiasi superficie, ed il Dolby Atmos manterrà il dettaglio assolutamente elevato, la certificazione IPX4 completa le specifiche di rilievo. Il prodotto sarà acquistabile da Settembre 2023 a 1499 euro.