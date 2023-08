Whatsapp, una grande problematica dell'app sta per essere risolta

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, sta continuamente evolvendo per offrire ai suoi utenti la migliore esperienza possibile. Una delle principali critiche rivolte all’app nel corso degli anni è stata la compressione automatica delle immagini e dei video condivisi, che comprometteva la qualità dei media. Tuttavia, recenti aggiornamenti nelle versioni beta di WhatsApp indicano un cambiamento significativo in questa direzione.

Whatsapp: gli aggiornamenti in arrivo

Le ultime versioni beta di WhatsApp per Android e iOS hanno mostrato progressi verso la possibilità di condividere foto e video in qualità superiore. In particolare, la versione 2.23.18.12 beta per Android ha introdotto la capacità di condividere media nella loro qualità originale, senza alcuna compressione. Questo rappresenta un passo avanti rispetto alle opzioni precedenti, che permettevano una condivisione in qualità leggermente superiore, ma non in quella originale.

Questo cambiamento è particolarmente significativo se si considera la concorrenza con altre piattaforme di messaggistica come Telegram, che da tempo offre la possibilità di condividere media senza compressione. La nuova funzione di WhatsApp permette agli utenti di inviare foto e video come documenti, ma con la comodità di selezionarli direttamente dalla galleria dello smartphone, senza la necessità di cercarli tra le cartelle del dispositivo.

Sebbene questa funzione sia attualmente disponibile solo nella versione beta, è probabile che venga implementata nella versione stabile dell’app in futuro. Ciò significherebbe un miglioramento significativo per gli utenti che desiderano condividere media di alta qualità senza compromessi. Inoltre, è importante notare che, sebbene la funzione di condivisione in qualità originale sia stata scoperta nella versione beta per Android, è probabile che venga estesa anche agli utenti iOS in futuro. Questo rafforza l’impegno di WhatsApp nel fornire un’esperienza utente uniforme su tutte le piattaforme.

Infine, mentre WhatsApp continua a innovare e migliorare, è essenziale per gli utenti rimanere aggiornati sulle ultime funzionalità e cambiamenti. La capacità di condividere media in qualità originale è solo uno dei tanti miglioramenti che l’app ha introdotto negli ultimi tempi, dimostrando il suo impegno nel rispondere alle esigenze e ai feedback degli utenti.