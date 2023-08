Con l’arrivo della connessione 4G, è stato possibile accedere ad una navigazione Internet molto più veloce e stabile. Rendendo l’esperienza degli utenti sulla rete molto più piacevole ed efficiente.

Tuttavia essa non è libera da problematiche e falle, che hanno riguardato anche noti operatori telefonici, come : Tim, WindTre, Vodafone e Iliad.

Una in particolare è quella che riguarda il firewall adibito al controllo degli accessi, in quanto sembra proprio che esso possa essere modificato manualmente, al fine di garantire l’accesso alla rete anche a terze parti sconosciute.

Tale falla è conosciuta con il nome alter attack, e consente di spiare la navigazione internet di un utente, i suoi risultati di ricerca, e i impadronirsi di dati sensibili quali password, carte di credito e codici di accesso

Falle del 4G: quelle più comuni

Sempre rimanendo su questa linea, sono state individuate altre tre falle per il 4G: