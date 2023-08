PosteMobile, la CREAMI WOW offre 150GB quasi gratis

Effettivamente gli utenti dovrebbero valutare molto di più le promozioni lanciate dai gestori che qualcuno definirebbe di seconda fascia. Tra questi ce ne sono molti che fanno riferimento al mondo dei virtuali e sicuramente PosteMobile è uno dei migliori in Italia.

Avere tanti contenuti e soprattutto riuscire a fornire un prezzo mensile più basso della norma è ormai difficile. I classici gestori non ci riescono ed è per questo che i provider virtuali sono riusciti a prendere il sopravvento. Nella nuova offerta di PosteMobile c’è tutto ciò di cui si ha bisogno ogni giorno.

PosteMobile ha l’asso nella manica: si chiama Creami Extra Wow ed ha al suo interno 150 giga

L’ ultima offerta nota a tutti con il nome di Creami Extra Wow 150 parla già con il suo titolo. Effettivamente è difficile trovare di meglio rispetto a questa soluzione, che costa solo 8,99 € al mese per sempre. Bisogna poi valutare anche i costi che ci sono intorno, come quello di attivazione e quello della prima ricarica che è necessario.

Per quanto riguarda il primo costo, si tratta di 10 € che comprendono anche la scheda, mentre per la ricarica ne saranno necessari altri 10.

Dopo aver fatto questo si avrà accesso a tantissimi contenuti. Si parte con le chiamate e i messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore per poi arrivare ai 150 giga disponibili in 4G+ per navigare sul web. La velocità massima è di 300 Mbps.

Ovviamente sono inclusi tutti i servizi di base senza alcun costo aggiuntivo ed è compresa anche la navigazione tramite hotspot.