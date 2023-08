PosteMobile, la CREAMI EXTRA WOW con 150 giga distrugge Vodafone

Uno dei gestori più importanti ultimamente è sicuramente PosteMobile. L’azienda è stata in grado di lanciare delle offerte clamorose che arrivano addirittura fino a 150 giga in 5G.

Al momento pochi gestori sono in grado di offrire delle promo del genere con prezzi così bassi. Per questo motivo gli utenti dovrebbero approfittare seduta stante.

PosteMobile ha l’offerta del 2023: la nuova Creami Extra Wow costa pochissimo ed ha tutto

Ci sono più motivazioni per scegliere un gestore come PosteMobile, una di queste è sicuramente la qualità. Innanzitutto bisogna dire che questo provider virtuale permette di avere una rete veloce in 4G+ che arriva fino a 30 Mbps, non una cosa da tutti.

La promozione in questione infatti non si tira indietro in nessun reparto. Si parte dai minuti che sono senza limiti verso tutti per passare poi ai messaggi senza limiti e alla connessione mobile con 150 giga in 4G+. Il prezzo mensile è quasi difficile da credere: PosteMobile offre la sua promo a 8,99 € al mese per sempre.

Ci sono tanti servizi inclusi che non prevedono dei costi aggiuntivi. PosteMobile prevede infatti il servizio “Ti cerco” e il servizio “Richiama ora“. Anche l’avviso di chiamata e il controllo del credito sono disponibili utilizzando il numero 401212.

Ovviamente nessun timore se avete un computer con il quale dovete essere connessi in ogni posto d’Italia: c’è la navigazione hotspot inclusa. Queste sono le soluzioni basilari concesse all’interno di questa nuova offerta, la Creami Extra Wow. Ricordiamo che il costo di attivazione online corrisponde a 10 € per la sola scheda telefonica. Ci saranno poi altri 10 € come prima ricarica per rinnovare la prima mensilità.