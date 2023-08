Il mese di Agosto sta per dirci addio, però prima di farlo vuole farci un regalo finale, domani nei cieli di tutto il mondo potremo assistere all’arrivo della Super Luna Blu, un fenomeno astronomico molto raro, l’unica del 2023 ma la seconda Super Luna del mese, fenomeno astronomico che per la frequenza con cui si verifica possiamo definire abbastanza raro.

La Super Luna si verifica quando il satellite si trova nella fase di perigeo, ovvero quando raggiunge la minima distanza dalla Terra in fase di plenilunio, dal nostro pianeta così la Luna appare il 7% più grande di una normale Luna piena, di solito è un fenomeno astronomico molto apprezzato da tutti gli abitanti delle città, dal momento che risulta visibile senza necessariamente recarsi in posti a basso inquinamento luminoso.

Cos’ha di speciale la Luna Blu

Come intuibile il nostro satellite domani sera non assumerà nessuna colorazione bluastra, ciò che sappiamo è che però esso sarà ad una distanza di 363.000 km dalla Terra, calcolata da un astrofisico della NASA in pensione, Fred Espenak, che ha calcolato le distanze della Super Luna fino al 2100, in aggiunta anche sappiamo che quella del 31 agosto sarà la luna più luminosa dell’anno.

Per quanto riguarda la Super Luna Blu, il termine si riferisce ad una Super Luna concomitante con la seconda Luna piena del mese, evento decisamente raro che si verifica con una cadenza tra i 10 e i 20 anni, ed infatti la prossima Super Luna blu sorgerà nel 2037.

L’aggettivo Blu non ha una motivazione scientifica alle spalle, si crede che sia dovuto ad un evento del passato, ovvero l’eruzione del vulcano Krakatau, evento che provocò il rilascio di grandi quantità di anidride solforosa che filtrando la luce rossa, fece apparire la Luna di colore blu.