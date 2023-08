FJD Pony 500 è un prodotto della FJDynamics che mira a rivoluzionare il modo con cui si caricano smartphone, tablet, pc, droni, ecc… Dotata di moltissime porte Type-C e USB può essere ricaricata anche sfruttando i pannelli solari. Andiamola a scoprire insieme in questa recensione.

Contenuto della Confezione

FJD Pony 500: Il cuore stesso dell’energia, un’unità di alimentazione potente e affidabile pronta a soddisfare le tue esigenze energetiche. Cavo di Ricarica Type-C: Un cavo di ricarica di alta qualità che ti permette di collegare facilmente la Pony 500 a sorgenti di energia o dispositivi compatibili. Adattatore di Alimentazione da 100W: Questo adattatore di alimentazione rapida GaN da 100W ti consente di ricaricare rapidamente l’unità, ottimizzando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa. Modulo DC Box: Questo modulo ti offre un’ampia varietà di opzioni di connessione attraverso diverse porte, espandendo le capacità di collegamento della Pony 500. Manuale dell’Utente: Una guida completa che ti orienta attraverso l’installazione, l’utilizzo e le caratteristiche dell’unità, offrendo istruzioni chiare e dettagliate. Garanzia di 36 Mesi: La tranquillità della garanzia ti assicura che la tua esperienza con la Pony 500 sia protetta a lungo termine.

Design e Materiali

Con una costruzione monoblocco dal profilo slanciato, la Pony 500 è dotata di una robusta struttura in alluminio di alta qualità, che non solo garantisce la resistenza agli urti ma incarna anche un’eleganza senza tempo. L’alluminio, scelto per la sua resistenza ai graffi, offre una piacevole sensazione tattile ed è abbinato a una finitura premium che cattura la luce in modo accattivante.

La cura dei dettagli si manifesta attraverso piccoli accorgimenti che rendono la Pony 500 non solo funzionale, ma anche un piacere da utilizzare e osservare. Un manico in pelle di alta qualità aggiunge un tocco di raffinatezza, oltre a migliorare la praticità nel trasporto. Questo dettaglio conferisce all’unità un aspetto sofisticato e ne facilita il trasporto, trasformando la Pony 500 in un regalo ideale, apprezzato per la sua combinazione di stile e utilità.

Peso e dimensioni

La FJD Pony 500 non è solo un’apparecchiatura di alimentazione affidabile, ma un’armoniosa fusione tra dimensioni compatte e prestazioni potenti. Con dimensioni di soli 221x146x82 mm, questa unità rivoluzionaria dimostra che la potenza può essere contenuta in uno spazio ristretto senza compromettere la funzionalità. Un aspetto che cattura l’attenzione è il peso incredibilmente leggero di soli 3,6 kg. Questo la rende il 50% più leggera rispetto ai suoi concorrenti diretti.

Tecnologia e Sicurezza

All’interno della FJD Pony 500 risiede un vero e proprio custode elettronico, il Sistema di Gestione Batteria (BMS), che si distingue per la sua avanzata intelligenza e la capacità di assicurare una protezione completa ed efficiente per la batteria e gli utenti stessi.Con una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, il BMS è in grado di eseguire diagnosi automatiche e prevenire il surriscaldamento, il sovraccarico e i cortocircuiti della batteria.

Massima Durata Batteria

Il BMS non si limita solo alla protezione, ma contribuisce anche a prolungare la vita della batteria. Attraverso il bilanciamento delle celle, il BMS ottimizza la distribuzione dell’energia elettrica all’interno della batteria. Ciò non solo assicura un utilizzo efficiente dell’energia, ma contribuisce anche a prevenire l’usura disomogenea delle celle, estendendo così la durata complessiva della batteria.

Gestione delle Prestazioni

Oltre alla sua funzione di protezione, il BMS influisce positivamente sulle prestazioni generali dell’unità. La sua capacità di monitorare costantemente lo stato della batteria e regolare il flusso di energia garantisce che la FJD Pony 500 operi sempre al massimo delle sue capacità. Questo non solo si traduce in un’erogazione stabile di energia, ma anche in un aumento delle prestazioni a lungo termine.

Prestazioni della batteria

Al cuore della FJD Pony 500 batte una tecnologia di batteria all’avanguardia: la batteria NMC (Nichel Manganese Cobalto). Questa scelta rappresenta una significativa evoluzione rispetto alle tradizionali batterie LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato), portando vantaggi tangibili in termini di prestazioni, durata e affidabilità.

Potenza e Densità Energetica

La batteria NMC offre una densità energetica notevolmente superiore rispetto alle batterie LiFePO4. Questo si traduce in una maggiore capacità di immagazzinare energia in uno spazio compatto. Grazie a questa caratteristica, la FJD Pony 500 può erogare una potenza costante per un periodo più lungo, aumentando la sua utilità in situazioni che richiedono una durata prolungata.

Lunga Durata della Batteria

Le batterie NMC sono progettate per sostenere oltre 1000 cicli di carica/scarica, il che le rende una scelta affidabile per chi cerca un’unità di alimentazione a lunga durata.

Prestazioni in Condizioni Estreme

La batteria NMC eccelle anche nelle condizioni ambientali estreme. Rispetto alle batterie LiFePO4, le batterie NMC mostrano prestazioni superiori in condizioni di freddo intenso. Questo le rende ideali per situazioni invernali o per chi opera in ambienti dove le temperature possono scendere considerevolmente.

Confronto con le Batterie LiFePO4

Le batterie LiFePO4 sono apprezzate per la loro sicurezza e stabilità termica. Tuttavia, le batterie NMC superano le LiFePO4 per quanto riguarda la densità energetica, la durata e le prestazioni in condizioni fredde. La scelta di dotare la FJD Pony 500 con batterie NMC riflette la volontà di offrire agli utenti la massima potenza, durata e affidabilità in una varietà di contesti.

Porte Outpoot

La FJD Pony 500 si presenta come una fucina di opzioni di connessione, grazie alle sue diverse porte USB e Type-C, ognuna progettata per soddisfare una gamma di esigenze e dispositivi.

Porta XT60: Potenza a Tutta Forza

La porta XT60 è il cuore pulsante della Pony 500, in grado di erogare fino a 500W di potenza con un voltaggio variabile tra 40 e 58.8V, e una corrente massima di 10A. Questa porta rappresenta il nucleo della potenza dell’unità, perfetta per dispositivi che richiedono una maggiore potenza, come laptop, droni e telecamere di fascia alta.

Porta Type-C: Energia e Velocità

La porta Type-C offre una soluzione versatile, erogando fino a 140W di potenza con un voltaggio di 28V e una corrente di 5A. Questa porta è ideale per la ricarica di dispositivi che supportano la connettività Type-C, come smartphone, tablet e dispositivi di ultima generazione. La sua velocità di erogazione di energia consente di ricaricare i dispositivi in modo rapido ed efficiente.

Porta DC: Connettività Senza Limiti

La porta DC è l’anello di congiunzione tra la Pony 500 e il suo modulo DC Box. Con la capacità di erogare fino a 500W di potenza con un voltaggio tra 40 e 58.8V, questa porta è ideale per dispositivi che richiedono una connessione diretta tramite il modulo DC Box. La versatilità di questa porta ne fa una scelta adatta a una varietà di apparecchiature.

Porte sul Modulo DC Box: Espansione Personalizzata

Il modulo DC Box offre una selezione di porte progettate per garantire la massima flessibilità di connessione. Tra le porte si trovano:

Type-C 1: Eroga fino a 100W di potenza a 20V e 5A, ideale per dispositivi che richiedono una connessione Type-C ad alta potenza.

Eroga fino a 100W di potenza a 20V e 5A, ideale per dispositivi che richiedono una connessione Type-C ad alta potenza. Type-C 2: Eroga fino a 65W di potenza a 20V e 3A, offrendo una soluzione di connettività per una vasta gamma di dispositivi.

Eroga fino a 65W di potenza a 20V e 3A, offrendo una soluzione di connettività per una vasta gamma di dispositivi. USB 1 e USB 2: Ciascuna eroga fino a 18W di potenza a 5V e 3A, perfette per la ricarica di dispositivi USB standard.

Tempi di ricarica

La FJD Pony 500 offre un’esperienza di ricarica veloce e precisa, garantendo che l’utente possa tornare rapidamente alla piena potenza senza lunghe attese.

Ricarica con Caricatore GaN da 100W: 5 Ore di Efficienza

L’unità è fornita di serie con un caricatore GaN da 100W, che permette di riportare la Pony 500 alla sua capacità massima in soli 5 ore. Questo caricatore rapido sfrutta la tecnologia GaN (nitrato di gallio), che consente di ottimizzare l’efficienza della ricarica e ridurre i tempi di attesa. Questa opzione è perfetta per chi necessita di una ricarica completa in tempi rapidi, senza compromettere la qualità della ricarica stessa.

Connettività e Comodità Ottimizzate

Inoltre, la FJD Pony 500 è in grado di adattarsi a una vasta gamma di situazioni di ricarica. La capacità di essere collegata a una varietà di fonti di energia, come prese domestiche o prese USB, offre un livello extra di flessibilità. Questo significa che anche in situazioni in cui l’utente non dispone del caricatore incluso, la Pony 500 può comunque essere ricaricata in modo efficiente.

Ricarica con i Pannelli solari

La batteria può essere ricaricata utilizzando le 2 porte XT60 anche con pannelli solari compatibili. In questo modo di salvaguarda l’ambiente e si produce praticamente energia illimitata e gratuita.

Cosa si può ricaricare?

Ecco una panoramica di cosa si può ricaricare e quante volte, in media:

Cellulare: Con la sua capacità, la Pony 500 può caricare un cellulare fino a 35 volte (15Wh per ricarica).

Con la sua capacità, la Pony 500 può caricare un cellulare fino a 35 volte (15Wh per ricarica). Laptop: Per i laptop, l’unità può fornire circa 6 ricariche complete (70Wh per ricarica).

Per i laptop, l’unità può fornire circa 6 ricariche complete (70Wh per ricarica). Drone: Aviatori e appassionati di droni possono contare su circa 20 ricariche (20Wh per ricarica).

Aviatori e appassionati di droni possono contare su circa 20 ricariche (20Wh per ricarica). Fotocamera: Gli amanti della fotografia possono approfittare di circa 30 ricariche (15Wh per ricarica).

Funzionalità UPS

La FJD Pony 500 offre una funzionalità cruciale che può fare la differenza in momenti di blackout e interruzioni di corrente: l’UPS (Uninterruptible Power Supply), o alimentazione di emergenza ininterrotta. Questa caratteristica aggiunge uno strato di sicurezza e continuità alle tue attività, garantendo che dispositivi essenziali rimangano alimentati anche in situazioni di crisi. Quando la corrente viene interrotta, l’UPS della Pony 500 entra in azione in modo istantaneo e senza soluzione di continuità. Questa caratteristica è particolarmente utile per dispositivi che richiedono alimentazione costante, come router Wi-Fi, modem o dispositivi di monitoraggio.

Conclusioni

FJD Pony 500 è sicuramente un’ottima stazione di ricarica per tutti i dispositivi elettronici e soprattutto è utile per chi ha bisogno di tenere sempre carico il proprio smartphone o PC. Peccato per la mancanza di una presa a 220v (probabilmente l’inverter avrebbe aumentato esponenzialmente le dimensioni della stessa) e della mancanza di un cavo di ricarica accendisigari. Per il resto la Pony è un oggetto che vale la pena avere anche perché è molto bello da vedere e ha tantissime funzioni. Lo trovate sul sito ufficiale

https://youtu.be/5emA7CbHLJ8