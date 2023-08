Canone RAI ADESSO gratis per gli italiani, il modo per non pagarlo

Non pagare il canone è impossibile, soprattutto perché è incluso all’interno della bolletta dell’elettricità. Gli italiani vorrebbero evitare di corrispondere al governo questa tassa, ma sono solo in pochi coloro che possono permettersi una situazione del genere e non di certo perché la vita li ha agevolati.

Canone RAI: gli utenti magari non sanno di poterlo evitare, ecco in che modo

Sono diverse le soluzioni che gli italiani possono adottare per evitare di pagare il canone Rai, ma solo in determinate condizioni. Secondo quanto dettato dalle regole ufficiali, più utenti possono essere esentati dall’imposta, ovviamente avendo delle condizioni critiche.

Le persone che ad esempio hanno compiuto 75 anni di età, possono evitare di pagare il canone, ma deve sussistere anche un’altra condizione: devono avere un reddito in famiglia, totale, di un massimo di 7999 € annui. In questo caso sarà possibile richiedere l’esenzione totale.

Molti non sanno poi che il canone Rai va pagato solo se si ha in casa una televisione o una radio. Entrambi i dispositivi in grado di ricevere i canali della Rai, vincolano gli utenti a pagare la tassa. Nel caso in cui invece non siano in possesso di una TV o una radio, gli utenti dovranno compilare un’autodichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Così sarà possibile evitare di pagare il canone.

Oltre a queste due condizioni, ci sono anche delle personalità speciali che possono non pagare il canone. Tra queste ci sono i funzionari stranieri che non hanno cittadinanza italiana e che lavorano per altre nazioni. La stessa cosa vale anche per le forze militari in Italia che non hanno residenza e passaporto italiano.