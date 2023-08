Oggi la nostra recensione riguarda la nuova Subaru Solterra, auto in versione 4×4 con motore full Electric che si basa sulla nuova piattaforma e-Subaru Global Platofrm studiata insieme a Toyota.

Subaru Solterra: design

La nostra versione è la 4e Experience Plus che è il top in assoluto. Partendo dal design, è davvero interessante con la calandra bella ampia e spigolosa con le prese d’aria laterali che danno un certo stile da gara. In bella mostra il logo Subaru in mezzo con una delle tantissime telecamere.

Le dimensioni caratterizzano lo spirito off-road di quest’auto, adatto al fuoristrada. Abbiamo una lunghezza di 4.6 metri, una larghezza di 1.8 metri e un’altezza di 1,6 metri. Sul retro ecco le spigolosità ancora più accentuate: molto bella con il suo spoiler e con i gruppi ottici che fuoriescono dalla carrozzeria. I cerchi sono da 20 pollici, forse un po grandi per l’off-road ma stilisticamente sono davvero un bel vedere.

Anche sotto ecco i parafanghi in plastica bella solida e le minigonne in tinta scura. C’è poi anche lo sportellino che ricorda che è una full Electric. L’auto è ricaricabile in continua ad alta velocità sia in normale. La potenza della batteria è da 71.4 kWh.

Per quanto riguarda l’interno il bagagliaio è bello spazioso e possiede una tendina a scomparsa per nascondere il contenuto. Dietro, per i passeggeri, lo spazio è disponibile quanto basta, con un pratico bracciolo posizionato nel mezzo tra i due sedili. I dettagli estetici sono davvero interessanti con le portiere che presentano dei particolari in nero lucido in prossimità delle maniglie.

Passando davanti il comfort è assicurato con i sedili elettrici regolabili anche per il passeggero. Ecco anche il volante riscaldato e la ricarica wireless al centro. Il sistema audio Harman/Kardon con 10 altoparlanti non ha bisogno di presentazioni. La plancia centrale è molto comoda e larga con tanti scompartimenti per gli oggetti. Lo specchietto è elettronico e mostra in tempo reale la telecamera retrostante.

Lo spazio avanti forse è stato gestito un po’ male con il tunnel centrale che forse occupa un po’ troppo spazio. Per quanto riguarda lo schermo centrale, è forse un po’ lontano e scomodo da raggiungere durante la guida. Riguardo all’infotainment non c’è molto da dire: probabilmente è troppo scarno di funzionalità. Sono presenti Apple CarPlay ed Android Auto. Il primo anche wireless mentre il secondo solo via cavo.

Le modalità di guida sono diverse e c’è anche la X Mode che permette di liberare l’anima off-road di questa Subaru Solterra.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’auto dà circa 380 km. Riesce però a scalare i km di autonomia effettivi, garantendo dunque di percorrerli tutti. Chiaramente attivando il condizionatore o correndo di più, l’autonomia diminuisce. La potenza è di 218 cavalli, davvero non male soprattutto in modalità Power. La ricarica non è rapidissima non usando la fast charge.

Conclusioni

Questa Subaru Solterra, in questa versione, arte da un prezzo di 63.900 euro, forse troppo elevato rispetto alla concorrenza. Probabilmente un prezzo un po’ troppo alto per giustificare alcune mancanze. Con le prossime auto probabilmente Subaru si allineerà alle concorrenti e lì ci sarà da divertirsi: tenere il confronto per le altre sarà davvero difficile.