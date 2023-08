Nei piani del noto produttore cinese Oppo c’è l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. In particolare, stiamo parlando del prossimo medio di gamma Oppo A38. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi numerosi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche.

Oppo sta per annunciare il nuovo mid-range Oppo A38, ecco le presunte specifiche

Oppo A38 sarà uno dei prossimi smartphone di fascia media che annuncerà a breve il produttore cinese Oppo. Fino ad ora sono arrivate numerose certificazioni di rilievo, ma ora nuove indiscrezioni hanno rivelato diverse informazioni, tra cui design, prezzo e presunte specifiche tecniche.

Stando a quanto riportato, il nuovo medio di gamma di casa Oppo avrà sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.57 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro sarà presente un waterdrop notch con al suo interno una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP.

Sul posteriore lo smartphone potrà contare su due fotocamere, di cui un sensore principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. Le prestazioni sembra che saranno affidate ad un processore MediaTek, cioè il soc MediaTek Helio G80 con tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Non dovrebbero poi mancare la certificazione IP54 e il jack audio per le cuffie.

Stando agli ultimi rumors, il nuovo Oppo A38 sarà disponibile in due colorazioni (Black e Gold) ad un prezzo di 159 euro per il mercato europeo.