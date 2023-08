È da poco arrivata una favolosa notizia per tutti coloro che hanno intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale Very Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di far tornare nuovamente disponibili due offerte di rete mobile davvero sensazionali e che offrono una quantità esagerata di traffico dati che arriva fino a ben 300 GB.

Very Mobile fa tornare a sorpresa due offerte mobile con fino a 300 GB

Come già accennato in apertura, il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di fare una sorpresa a tutti i suoi utenti, anche a quelli nuovi. In particolare, l’operatore ha deciso di far tornare due super offerte mobile con una enorme quantità di traffico dati.

La prima offerta in questione è Promo Flash. Con questa promozione gli utenti potranno ricevere 50 GB di traffico dati extra al mese con l’attivazione di una delle offerte del catalogo di Very Mobile. L’operatore ha inoltre deciso di far tornare l’offerta solo dati denominata Very Giga Special.

Quest’ultima è al momento proposta ad un prezzo scontato di 11,99 euro al mese ed arriva ad includere fino a 300 GB di traffico dati. Con la promo flash, invece, attivando l’offerta Very 9,99 MNP, gli utenti potranno attivare ad utilizzare ogni mese fino ad addirittura 270 GB di traffico dati. Il bundle di questa super offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri. Con l’offerta Very 6,99 MNP, invece, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.