Instagram, nonostante siano passati anni dalla sua creazione e pubblicazione, continua ad evolversi. Dopo l’atteso ritorno dell‘ordine cronologico dei Feed, si parla di una nuova funzionalità che siamo certi in molti apprezzeranno.

Pare che il social di condivisione foto stia lavorando ad un’opzione che permetterà di scegliere se attivare o anche inattivare la conferma di lettura dei messaggi in chat, proprio come su Whatsapp.

I dettagli della nuova funzione su Instagram

Da quanto è trapelato dalle indiscrezioni che stanno al momento girando sul web si potrà quindi visualizzare i messaggi senza che il mittente lo venga a sapere. Attualmente, infatti, in chat appare la scritta “Visto” e ad ora non può essere eliminata.

Lo scopo della nuova funzione sarebbe quello di offrire a tutti gli utenti una maggiore privacy ed evitare screzi e dibattiti quando magari si legge un messaggio, ma non si ha il tempo di rispondere o semplicemente non si vuole rispondere.

Si tratta di un’opzione che in verità credevamo implementassero molto prima e che ad ora è in fase di sperimentazione. Tuttavia, su Instagram, è presente una funzionalità molto simile legata esclusivamente alla propria attività in chat, impedendo agli altri di vedere quando si è stati l’ultima volta online.

Altri rumor riportano che il social media stia anche testando una funzione che permetterebbe di taggare i gruppi nelle Stories. Ovviamente per entrambe le novità, non si sa alcuna informazione su quando queste diverranno di dominio pubblico.