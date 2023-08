Euronics distrugge Amazon e Unieuro con prezzi al 70% solo oggi

Sembra essere il periodo giusto per fare acquisti in svariati negozi. Il momento dei soldi è stato superato ma tanti dei grandi magazzini tipici del territorio italiano stanno mettendo in promozione tanti articoli nei loro scaffali. Per quanto riguarda il mondo dell’elettronica, l’azienda più attiva è sicuramente Euronics, come accade ormai da anni. La leadership è impossibile da strappare a questo brand, ad oggi uno dei più attivi quando si tratta di proporre smartphone, televisioni, computer e tutto ciò che riguarda la tecnologia.

Ci sono anche diversi elettrodomestici che potrebbero tornare utili, soprattutto per il loro costo in alcuni casi dimezzato. Euronics infatti agisce alla grande anche per quanto concerne questa categoria. Tutte le offerte che illustreremo oggi, sono disponibili solo in negozio, per cui solo alcune di queste potranno essere acquistate mediante il sito web ufficiale dell’azienda. Bisogna innanzitutto fare presto però: ogni prodotto è soggetto ad esaurimento scorte quindi si potrebbe andare incontro a brutte sorprese.

Euronics: ecco tutti i migliori prodotti in vendita oggi

Il nuovo volantino propone delle offerte straordinarie, ma ce ne sono alcune che possono di certo richiamare l’attenzione maggiore. Il primo dispositivo che salta all’occhio al prezzo di 699 € è sicuramente l’iPhone 14. Questo arriva in sconto per pochi giorni insieme ad un altro top del mercato smartphone, ovvero il Samsung Galaxy S22. Il prezzo in questo caso sarà di 449 €, mentre chi desidera avere il successore, ovvero il Galaxy S23, dovrà sborsare 749 €.

Non finisce qui però visto che ci sono tantissimi altri prodotti interessanti della fascia media. I prezzi vanno da 190 fino a 300 €.