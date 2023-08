Stai valutando se cambiare operatore telefonico? Non sai cosa scegliere tra tutte le promozioni estive? Affidati ad 1Mobile! Avrai a disposizione promozioni a prezzi ultra convenienti ricche di vantaggi.

Avrai, inoltre, sempre a disposizione un servizio di supporto per qualsiasi eventuale problema e tutte le sue offerte non hanno costi nascosti: quello che scegli è ciò che avrai. Ancora per questo mese saranno valide le tariffe Summer e se fossimo in voi, non ce le faremmo scappare.

Le promozioni 1Mobile di agosto

Vi avvertiamo: sarà davvero difficile scegliere tra queste offerte, ma siamo certi troverete quella che vi calzerà come un guanto, soddisfacendo la più piccola esigenza.

La prima offerta di cui vi vogliamo parlare è la Special 180 Summer Edition che comprende minuti illimitati, 80 SMS e ben 180 GB per navigare ad un’alta velocità ovunque voi siate. Volete sapere il costo? Solo 8,99€ al mese. Inoltre, il prezzo dell’attivazione è bassissimo: 1 euro.

La seconda tariffa è la TOP 150 Summer Edition con chiamate illimitate, 50 SMS (sappiamo che usate tanto Whatsapp, ma in mancanza di connessione sono un’ottima alternativa) e 150 GB di dati. Il costo è di solamente 5,00€ il primo mese, ma dal secondo sale a 7,99€.

Altra promo, altri vantaggi. Vi descriviamo la Flash 220 Summer Edition, che dal nome comprenderete subito la grande quantità di giga di cui disporrete nel caso la sceglieste. Inoltre sono inclusi minuti infiniti per telefonare chi vorrete e 90 SMS. La tariffa è di 9,99€ mensili ed ha un costo di attivazione di 4,99€

Una quarta promozione interessante è la Super 80, non avrete chissà quanti dati di navigazione comparandola alle offerte precedenti, ma disporrete anche di chiamate illimitate e 80 SMS al prezzo super conveniente iniziale di 5,00€ e poi dal secondo passerete a 6,99€.

Ultima, ma non per importanza, la Smart Reward: 50 Giga di navigazione, minuti infiniti, 40 messaggi al costo di 5,00€ il primo mese e di 5,99€ dal secondo. Inoltre, questa promo, nasconde una sorpresa: al terzo rinnovo avrete 10 GB in regalo!

Tutte le promo elencate comprendono tariffe speciali per l’estero e scadranno il 31 agosto. Fate presto!