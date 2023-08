Tutti i fanatici del gioco su computer sanno bene che il monitor è una parte fondamentale, lasciando stare il fatto che senza non si può giocare, serve un monitor di alta qualità per giocare bene.

Più che bene, per giocare avendo una visuale ottimale. Pensate che la piattaforma Amazon sta scontando un monitor MSI da 27 pollici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Monitor da gaming in offerta su Amazon

Il monitor in questione offre un’eccezionale intensità di colore e supporta ampi angoli di visione di 178°. Il design “senza cornice” riduce le linee in un setting con più schermi. Pannello IPS ad alta definizione 1920 x 1080 (formato 16:9) con refresh rate di 170 Hz (AMD FreeSync Premium) per un tracciamento fluido dei movimenti e del target. Il tempo di risposta di 1 ms è ideale per gli eventi di esports.

Il G2712 supporta fino a 16,7 milioni di colori al 101,91% sRGB per un’alta precisione dei colori. I monitor MSI sono ottimizzati grazie alle tecnologie less-blue light e anti-flicker. Ciò riduce l’affaticamento degli occhi. Il pannello IPS offre 1100:1 di contrasto nativo migliorato (10% in più rispetto ai IPS tradizionali) e supporta il contrasto dinamico (100M:1). MSI Night Vision migliora i dettagli negli ambienti di gioco bui.

Le opzioni di interfaccia per PC, Mac, console e laptop sono porte DisplayPort 1.2a (FHD/170Hz) e HDMI 1.4b CEC (FHD/144Hz). Il retro del monitor offre un navigatore a joystick a 5 vie e un supporto regolabile in inclinazione. Ancora per qualche giorno potete acquistarlo tramite questo link a soli 179 euro su Amazon.