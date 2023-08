Brutte acque per Postemobile e per i suoi clienti. Per mesi ha promesso ai suoi utenti giga illimitati attirando sempre più clienti. Tuttavia, dopo una certa soglia, quest’ultimi si son visti bloccare i servizi di navigazione.

Forse non si è resa conto che consumare GB è molto più semplice di quanto si pensi? Mettiamo che si usi Netflix e si faccia una maratona di serie tv, che si scarichi un gioco sulla Playstation o si entri in una di quelle sessioni di game che rubano ore e ore. Tutte queste cose consumano moltissimi dati. Tuttavia, mentre gli utenti erano convinti di “essere al sicuro” e poter continuare quanto volessero, hanno ricevuto all’improvviso un messaggio. Questo conteneva un messaggio che li avvisava del raggiungimento della soglia massima dei 480GB.

I falsi giga illimitati di Postemobile

Sottoscritta l’offerta e consumati i giga prima nominati, i clienti sono stati “sgridati” da Postemobile per il loro uso illecito dei dati di navigazione e che il traffico usato non era in accordo con i termini dell’offerta.

Peccato che le cose non siano state chiare sin da subito, ma che la postilla era ben nascosta e celava la verità. Nel messaggio viene spiegato come il cliente sia tenuto ad usare correttamente la rete, con un volume di traffico che non superi i 120 GB/al mese. Una cattiva comunicazione che ha fatto arrabbiare molti utenti.

Soltanto da poco, l’operatore nelle pagine dell’offerta ha cominciato a specificare la sua versione dei Giga illimitati e quale sia, secondo i propri canoni, il corretto uso della SIM. Per leggere l’intera regolamentazione vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Postemobile. Questo scherzetto potrebbe giocare un brutto turo all’operatore, in fondo la concorrenza è spietata e le offerte sono davvero parecchie.

Un consiglio: siate chiari con i vostri clienti, certi tipi di sorprese non sono mai graditi e ne pagherete quasi sicuramente le conseguenze.