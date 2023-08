Whatsapp, l’app usata da tutti noi con una costanza quasi maniacale per poter comunicare, è famosa per le sue tante funzionalità e per le chat ricche di creatività. Tuttavia, avete mai fatto caso che è possibile inviare testi solo in nero? Non sarebbe carino poter utilizzare colori diversi?

Al momento tale opzione non esiste e non risulta essere in fase di sviluppo o altro. Fortunatamente per voi è possibile grazie ad un trucco molto semplice che implica, però, l’utilizzo di un’applicazione secondaria e in un attimo avrete messaggi colorati quanto un arcobaleno.

Come inviare testi colorati su Whatsapp

L’app, come abbiamo detto, ha ancora una pecca: il suo font è prestabilito e non può essere cambiato. Per chi ha vissuto il primo decennio degli anni 2000, questo fa pensare un po’ con nostalgia alle Chat su MSN, dove invece ci si poteva sbizzarrire in ogni modo (stendiamo un velo pietoso però sui nomi che utilizzavamo sui nostri account).

Ma, come anticipato, grazie ad un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone, potrete scrivere testi colorati e creativi. Ci dispiace solo di una cosa: è disponibile solo per coloro che hanno un sistema operativo Android.

L’app di cui stiamo tanto parlando è Stylish Text, trovabile su Play Store. Una volta scaricata ed installata, bisognerà aprirla per visualizzare le diverse opzioni testuali. Dovrete poi cliccare sulla sezione “Digitare qui” e scrivere il vostro messaggio con lo stile che preferite. Fatto ciò, andate sull’icona di Whatsapp e poi premete sul gruppo o sul contatto a cui volete inviarlo.

Sappiamo che è un processo abbastanza macchinoso, ma al momento è l’unico disponibile. Magari potrete usare l’app per i messaggi inerenti ad occasioni speciali e renderli più festosi e giocosi. Ricordiamo però che essendo disponibile solo su Android, il testo verrà visualizzato soltanto da chi possiede il medesimo sistema operativo. Ora non vi basta che provare questo trucchetto e colorare le vostre chat come più vi piace.