L’operatore telefonico Vodafone continua a proporre delle offerte mobile davvero interessanti. Per questi ultimi giorni di agosto, in particolare, l’operatore sta proponendo diverse proposte, rivolte principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Vodafone sovrasta la concorrenza con le sue favolose offerte mobile

Il noto operatore telefonico rosso è uno dei più affidabili in Italia e questo è grazie anche alle sue proposte. Come già accennato in apertura, l’operatore sta sbaragliando la concorrenza con le sue nuove offerte di rete mobile. Si tratta di offerte di tipo operator attack e vengono proposte spesso sul sito ufficiale Vodafone, ma anche presso alcuni negozi fisici autorizzati.

Per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero, sono disponibili in particolare tre super offerte. La prima è Vodafone Silver con 100 GB. In questo caso, il bundle include per l’appunto 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, chiamate verso alcune destinazioni straniere ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il prezzo per il rinnovo mensile è solitamente di 7,99 euro.

La seconda offerta è in sostanza un’altra variante di Vodafone Silver. Questa volta, il bundle mensile arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati. Rimane invariato poi il resto del bundle mensile. Il prezzo, in questo caso, è di 9,99 euro al mese. Un’altra offerta è poi Vodafone Bronze Plus. Il costo per il rinnovo mensile è sempre di 9,99 euro. In questo caso, il bundle arriva ad includere addirittura giga senza limiti se si proviene da alcuni specifici operatori. Per chi attiverà un nuovo numero, rimane poi ancora disponibile l’offerta mobile Vodafone Special Minuti 20 Giga.