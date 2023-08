A febbraio del prossimo anno Samsung presenterà i nuovi dispositivi Galaxy S24. La serie seguirà le generazioni precedenti proponendo tre dispositivi: una versione base, un Galaxy S24 Plus e un modello Ultra. Quest’ultimo sarà il top di gamma per eccellenza anche se le ultime notizie emerse riferiscono che sarà lo smartphone di fascia alta con cornici del display più spesse di sempre in casa Samsung.

La questione sulla grandezza effettiva del display del top di gamma in arrivo è ancora tutta da risolvere e nell’attesa l’attenzione sembra essersi spostata su quello che sarà il suo successore: il Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: lo smartphone avrà fotocamera da 400 MP!

Il Samsung Galaxy S25 Ultra arriverà soltanto nel 2025 ma sta già attirando parecchia attenzione perché potrebbe vantare una componente esclusiva, mai vista fino ad ora su uno smartphone.

Secondo Revegnus, Samsung sta già lavorando sul comparto fotografico del top di gamma, il quale potrebbe accogliere un sensore fotografico da 440 MP. Rispetto al sensore da 200 MP adottato per il Galaxy S23 Ultra, si tratterebbe sicuramente di un enorme passo in avanti che potrebbe consentire all’azienda di ottenere un primato non indifferente.

Il leaker non dà per certa la comparsa del sensore sul top di gamma previsto per il 2025 ma afferma che l’azienda sta già lavorando sulla sua messa a punto. Essendo ancora parecchio lontani dal debutto del dispositivo dovremo attendere per ricevere maggiori informazioni sulle prossime mosse del colosso sudcoreano, attualmente dedito alla realizzazione dei dispositivi prossimi al debutto ufficiale.