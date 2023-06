Samsung Galaxy S23 Ultra si tinge di rosso e blu, ecco le nuove colorazioni

Fin dal suo debutto ufficiale sul mercato, il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra è stato reso disponibile in diverse colorazioni accattivanti. In questi ultimi giorni, però, il colosso sudcoreano ha deciso di proporre per il mercato indiano due nuove inedite colorazioni, ovvero Red e Sky Blue.

Samsung Galaxy S23 Ultra arriva ufficialmente nelle colorazioni Red e Sky Blue

Il nuovo top di gamma di casa Samsung si tinge di due nuove colorazioni. Come già accennato in apertura, il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra è ora disponibile nelle due colorazioni Red e Sky Blue. Due colorazioni che rendono ancora più unico questo fantastico dispositivo.

Almeno inizialmente, come già detto, queste due colorazioni saranno disponibili per il mercato indiano. In particolare, la versione con taglio di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo al cambio di circa 1390 euro. Si tratta quindi più o meno dello stesso prezzo della versione Europa ma con 512 GB di memoria interna. Per ora non sappiamo se e quando queste colorazioni saranno disponibili anche per il mercato europeo. Vi terremo aggiornati se arriveranno novità. Nel frattempo, vi ricordiamo qui di seguito le specifiche tecniche del device.

Samsung Galaxy S23 Ultra- scheda tecnica