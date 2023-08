Gli sconti disponibili da MediaWorld vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, arriva la campagna promozionale che nasconde al proprio interno una miriade di occasioni più uniche che rare, ed anche la possibilità di accedere a prodotti di alto livello.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere tranquillamente completati dovunque si desidera, sia in negozio che online, senza particolari vincoli logistici o di regione di appartenenza. Coloro che invece vorranno acquistare dal divano di casa, devono comunque sapere che la spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita, ma solo per poco tempo.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così da avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto in esclusiva gratis.

MediaWorld, che occasioni con il nuovo volantino del momento

Con il back to school di Mediaworld gli utenti sono certi di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, infatti in questi giorni potrete avere libero accesso a smartphone di caratura internazionale, ad un prezzo veramente concorrenziale.

Non mancano ad esempio Oppo Find X5 Pro, disponibile a 629 euro, oppure anche un modello più economico, come Find X5 Lite, il cui prezzo è di 329 euro, passando per terminali del calibro di Honor 90, disponibile a 499 euro, ed anche Honor X8a e Honor 90 Lite.

Gli amanti del mondo Apple, potranno comunque pensare di acquistare un eccellente iPhone 14 Pro, nella sua variante da 128GB di memoria interna, con un esborso finale di 1179 euro. Tutto questo e molto altro ancora vi attende oggi da MediaWorld, potete scoprire gli sconti anche sul sito ufficiale, in caso di necessità.