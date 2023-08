Un volantino da mille e una notte vi attende oggi da Euronics, finalmente potete accedere a prodotti di altissimo livello che vi aiuteranno a risparmiare, a prescindere dalla categoria merceologica, in questo modo potrete godere di uno sconto del 50%, a patto che siate comunque disposti a recarvi direttamente in negozio.

Gli utenti che vi volessero accedere non devono fare altro che recarsi personalmente in un punto vendita ed approfittare di tutto quanto hanno sempre desiderato, le differenze tra le varie realtà presenti sul territorio sono davvero minime, ciò sta a significare che in qualsiasi negozio la promozione sarà esattamente uguale.

Euronics, occasioni imperdibili con questo speciale volantino

Ultimi giorni di validità per una delle migliori campagne promozionali del momento, gli utenti che vogliono godere degli sconti di casa Euronics non devono fare altro che aggiungere al carrello, prima di tutto del resto, un televisore, un grande o un piccolo elettrodomestico, del valore commerciale superiore ai 399 euro. Fatto questo potranno poi scegliere tra tantissimi dispositivi inclusi nel catalogo aziendale, tra cui troviamo smartphone, prodotti legati all’informatica, e non solo.

Il risparmio è altissimo, sopratutto se considerate che basterà aggiungere un secondo elemento, al precedente, per godere in cassa di uno sconto del 50% rispetto al prezzo originario di listino. Ciò sta a significare, in parole povere, che se si dovesse acquistare uno smartphone da 400 euro ed un televisore da 400 euro, per un totale di 800 euro, avrete diritto ad una riduzione di 200 euro, spendendo complessivamente soli 600 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Euronics, ecco qui le pagine della campagna promozionale.