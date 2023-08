Threads, l’app rilasciata da Meta pochi mesi fa per contrastare l’ormai vacillante successo di X (ex Twitter), sta per essere disponibile anche in versione web. L’azienda ha fino ad ora rivolto la sua attenzione alle funzionalità da proporre agli utenti, i quali dopo un’iniziale entusiasmo che li ha portati alla scoperta della piattaforma non hanno potuto evitare di tenere conto della situazione di precarietà in cui si ritrova ancora il social optando dunque per l’abbandono.

Meta non vuole comunque rinunciare alla sua piattaforma e farà di tutto per trasportare quanto presente su Facebook e Instagram anche su Threads. Mosseri, soltanto qualche giorno fa, ha dichiarato che presto procederà con la presentazione della versione web della piattaforma, oltre che con l’introduzione di tantissimi strumenti dedicati agli iscritti.

Threads arriverà presto anche in versione web!

Entro questa settimana, secondo alcune fonti vicine ai diretti interessati, Meta rilascerà ufficialmente la versione web dell’app Threads. Non ci sono ancora conferme sull’effettiva data di lancio ma Meta ha già confermato di essere a lavoro sulla novità. I tempi di attesa, dunque, non dovrebbero essere molto lunghi, fatta ovviamente eccezione per l’Italia dove la piattaforma resta ancora inutilizzabile. Non sappiamo, infatti, quando sarà possibile accedere al social nel nostro Paese.

Secondo il The Wall Street Journal, nei prossimi giorni Meta introdurrà parecchie novità interessanti per gli utenti così da rendere il social decisamente in grado di proporsi come il “nuovo Twitter“, più equilibrato e attento alla privacy degli utenti, i quali proprio in questi ultimi giorni hanno manifestato il loro dissenso nei confronti della scelta di Elon Musk, proprietario di X, di eliminare la funzione di blocco degli utenti.