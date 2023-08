Uno degli operatori meno conosciuti nel nostro Paese, ma forte grazie alle sue ottime offerte dal nome a tema calcistico è Rabona Mobile. Basata sulla rete Vodafone per offrire le migliori prestazioni ai propri clienti, in questi ultimi tempi ne ha subite di cotte e di crude, perdendo moltissimi clienti e per buone ragioni. Da ormai quasi sei mesi, a causa di ragioni interne, gli utenti sono stati vittime di disservizi e ora richiedono a gran voce un Rimborso o un Risarcimento.

Non si tratta di disservizi di poco conto, ma un vero e proprio malfunzionamento tale da riuscire neanche a poter ricevere o effettuare chiamate. Per non parlare delle fatture sbagliate ricevute. Si è poi aggiunta la mancata assistenza del servizio clienti: molte persone hanno commentato di aver atteso non ore, ma giorni e giorni per ricevere un qualche tipo di risposta alle loro segnalazioni. Alcuni, non l’hanno ricevuta affatto.

Per quanto Rabona Mobile abbia dichiarato di star lavorando per cercare di sistemare i disservizi e tornare al funzionamento perfetto di non troppi mesi fa, non ha chiarito quando questo accadrà e i clienti sono stufi. Non sorprende che in molti stiano approfittando delle offerte di alti operatori per poter porre fine alle loro “sofferenze”.

Ma come chiedere il risarcimento a Rabona Mobile?

Gli utenti possono effettuare una richiesta di risarcimento, o rimborso, e contestare Rabona Mobile tramite un semplice modulo. Quest’ultimo è stato creato da A.E.C.I. (Associazione Europea Consumatori Indipendenti) e prevede, però, un versamento di 5,00 euro.

Basterà quindi compilare il form e, grazie al versamento, al contempo si supporterà A.E.C.I. per permettergli di continuare a condurre battaglie legali per la protezione e la tutela dei consumatori. Per scaricare il modulo e conoscerne i dettagli vi consigliamo di chiamare il servizio dell’associazione o di consultare il loro sito web.