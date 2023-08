Per gli accaparratori di offerte, di tanto in tanto, è possibile che qualche catena di supermercati, disponga di promozioni convenienti per prodotti appartenenti ai vari settori di vendita, tra cui anche quello tech.

È in questo contesto che si intrufola la super offerta targata Esselunga riguardante gli auricolari true wireless Oppo Enco Buds 2.

Stiamo parlando di un prodotto di ottima qualità, da non lasciarsi assolutamente scappare dato il suo momentaneo prezzo davvero conveniente.

Infatti, per due settimane, esattamente fino al 30 Agosto 2023, i clienti più veloci avranno la possibilità di accaparrarsi gli auricolari Oppo a soli 19.90 euro.

Disponibile esclusivamente nei punti vendita fisici di Esselunga.

Per coloro che sono interessati all’offerta in questione, e vogliono conoscere quale sia il supermercato Esselunga più vicino a sé, può consultare il sito ufficiale della società e vedere la lista dei negozi che hanno aderito all’iniziativa, ordinati in base alla loro geolocalizzazione.

Per chi invece è interessato all’acquisto di questi articolari direttamente online, essi sono già acquistabili sulla piattaforma Amazon, ma naturalmente ad un prezzo in po’ più alto rispetto a quello dell’offerta proposta.

Esselunga e la super promo del momento

Ma vediamo in dettaglio le caratteristiche peculiari degli auricolari Oppo Enco Buds2 ed i motivi per i quali non potete perdervi questa offerta incredibile.