I prezzi del volantino MediaWorld di questi giorni sono letteralmente spaccati, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un’occasione più unica che rara, ovvero accedere a prodotti di ottimo livello, riuscendo a pagarli cifre decisamente inferiori al normale.

La campagna promozionale attualmente disponibile è da considerarsi attiva in ogni singolo negozio, senza limitazioni o vincoli particolari, ciò permetterà al singolo consumatore di godere delle offerte a prescindere dalla provenienza regionale, godendo degli sconti anche tramite il sito ufficiale dell’azienda (non sempre la spedizione è gratuita).

MediaWorld, scoperti nuovi sconti assurdi validi per poco tempo

Le occasioni disponibili da MediaWorld appartengono alla maggior parte dei dispositivi in commercio, con prezzi che partono dalla fascia alta della telefonia mobile, come nel caso del Galaxy Z Flip5, in vendita a 1249 euro, a scendere poi verso modelli più economici, con Galaxy S22 che oggi costa solamente 599 euro.

Gli utenti possono inoltre acquistare tanti altri smartphone ugualmente interessanti, quali sono ad esempio Galaxy A14, che ha un costo di 179 euro, Galaxy A34, disponibile a 349 euro, oppure anche Galaxy A23, che oggi può essere acquistato con un esborso finale non particolarmente elevato: basteranno 239 euro.

Le occasioni del volantino MediaWorld non terminano chiaramente qui, se volete approfittare degli sconti non dovete fare altro che premere questo link, e collegarvi al sito ufficiale dell’azienda. Le scorte non dovrebbero essere limitate, ma consigliamo comunque di velocizzare il più possibile la scelta dei prodotti.