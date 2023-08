Non giriamoci intorno, avere una chiavetta USB di scorta nel cassetto ha sicuramente fatto comod0o a più della metà di noi.

Capita di dover archiviare dei file, delle foto, dei documenti e non avere a disposizione una chiavetta USB. Pensate che la piattaforma Amazon sta proponendo una Lexar da 64 GB a poco più di 10 euro. Ecco tutti i dettagli sul prodotto.

Chiavetta USB Lexar a poco più di 10 euro

Questa chiavetta USB memorizza e trasferisce i contenuti più velocemente grazie alle prestazioni USB 3.1 ad alta velocità. Dispone di una velocità di scrittura fino a 10 volte superiori rispetto alle unità USB 2.0 standard. Design protettivo e retrattile e protegge in modo sicuro i file utilizzando un software di sicurezza avanzato con crittografia AES a 256 bit.

La chiavetta USB in questione è compatibile con USB 3.1 ed è anche retrocompatibile con dispositivi USB 3.0 e 2.0. Il produttore inoltre garantisce un supporto post acquisto di tre anni. Insomma, sempre meglio averla nel cassetto che tanto prima o poi ci servirà per archiviare qualcosa.

Come anticipato precedentemente, seguendo questo link la potrete acquistare su Amazon a soli 11.99 euro nella versione da 64 GB. La piattaforma propone anche altri tagli di memoria come il 32, 128 e 256 GB. Non vi resta che dare un’occhiata per scegliere il taglio di memoria che fa per voi.