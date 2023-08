Il colosso di Cupertino Apple ha lanciato le AirPods Pro di seconda generazione nel mese di ottobre 2022 e, ancora oggi, sono le cuffiette più acquistate al mondo.

La nuova generazione di cuffiette non stravolge in toto le vecchie ma migliorano sostanzialmente tutti quegli aspetti che, negli anni, con il lancio di innumerevoli alternative, stavano iniziando a “invecchiare”. In questo momento le potete trovare su Amazon ad un prezzo scontato.

Apple AirPods Pro di seconda generazione in offerta su Amazon

Le AirPods Pro di seconda generazione appaiono molto simili a quelle lanciate nel 2019. Le dimensioni del case di ricarica rimangono identiche ma il nuovo aggiunge cinque grammi di peso. Cinque grammi giustificati dalla presenza di una batteria leggermente più capiente. Rispetto al passato la nuova custodia include anche il Chip U1 che permette di localizzare le AirPods con maggiore precisione nel momento in cui le smarriamo o dimentichiamo da qualche parte.

Rimane anche intatta l’impermeabilità IPX4 delle auricolari che viene però estesa questa volta anche alla custodia. I suoni sono differenti per intensità e melodia a seconda di qual è la situazione da notificare e si attivano quando mettiamo le cuffie in carica, quando queste stesse sono scariche, quando le connettiamo al telefono o quando le facciamo suonare per trovarle più facilmente tramite l’app Dov’è.

Oltre alle classiche misure S, M, L abbiamo infatti in questa nuova generazione anche la XS. Allo stesso modo rimangono, a mio modo di vedere, abbastanza corti e sottili gli steli sui quali trova posto la superficie sensibile per attivare i comandi touch. Inoltre Apple ha aggiornato il chip che gestisce gli algoritmi della cancellazione del rumore. Si passa da Apple H1 a Apple H2. Al momento le potete acquistare a questo link a soli 249 euro invece di 299 euro.