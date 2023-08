Se avete necessità di espandere la vostra rete internet a casa, in ufficio o in qualsiasi altro posto, avrete bisogno di un extender.

Se siete interessati a questo tipo di prodotto vogliamo farvi notare che lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro è proposto ad un super prezzo su Amazon.

Xiaomi Mi Wifi Range Extender Pro

Lo Xiaomi Mi Wifi Range Extender Pro è una scatola che si collega direttamente a una presa di corrente. Ha un colore nero, piuttosto convenzionale per un router, ma meno adatto a un ripetitore a parete, che non sarà molto discreto su una parete chiara. È anche abbastanza grande e ha 2 antenne esterne, piccole ma comunque molto visibili. Sul ripetitore Xiaomi si trovano solo nessuna porta EthernetSolo un piccolo LED sul pannello frontale indica che il ripetitore funziona correttamente.

Nonostante il nome, questo router Xiaomi non è un Pro poiché trasmette Wifi solo sulla banda a 2,4 GHz, su lo standard che corrisponde al Wifi 4. Sebbene questa banda abbia il vantaggio di una maggiore portata, non è in grado di garantire le velocità di connessione consentite dalla banda a 5 GHz.

Una volta collegato il ripetitore a una presa, è necessario selezionarlo dall’elenco dei dispositivi. Sarà quindi sufficiente seguire le istruzioni fornite dall’applicazione per completare l’installazione. Il LED passa da giallo lampeggiante a blu. Una volta collegato, sarà possibile vedere la qualità del segnale ricevuto dal router ed eventualmente regolarne il posizionamento. Il vantaggio è che anche se si scollega il ripetitore, si ricollega automaticamente alla rete una volta ricollegato. Attualmente lo potete acquistare a questo link al prezzo di 15.99 euro.