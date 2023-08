Il noto produttore cinese Oppo sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone pieghevole conchiglia. Si tratta del prossimo Oppo Find N3 Flip, il quale andrà a scontrarsi direttamente con il suo rivale Samsung Galaxy Z Flip 5. Nel corso delle ultime ore, questo device è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench.

Oppo Find N3 Flip, il nuovo pieghevole di Oppo è stato avvistato su Geekbench

In queste ultime ore il prossimo smartphone pieghevole di Oppo è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Oppo Find N3 Flip. Sul portale in questione, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello Oppo PHT110.

Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 1367 punti in single core e 4168 punti in multi core. Ma la cosa più interessante che è emersa dai benchmark sono ovviamente le presunte specifiche tecniche. Secondo quanto riportato sul portale, il nuovo smartphone pieghevole di Oppo sarà alimentato da un processore top di gamma di casa MediaTek.

Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 9200. Il modello testato su Geekbench dispone poi di 12 GB di memoria RAM, ma immaginiamo comunque che l’azienda proporrà diverse altre versioni con tagli di memoria differenti. Tra le altre caratteristiche, Geekbench ha poi rivelato che a bordo ci sarà il sistema operativo Android 13 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, ovvero la ColorOS 13. Per quanto riguarda il design, tempo fa erano emerse in rete delle immagini renders che ci hanno rivelato un look piuttosto simile a quello del predecessore.