C’è chi in estate prova un nuovo look, prova a farsi le treccine, prova ad usare l’abbronzante (pessima idea se sei il/la gemello/a di Casper) e chi cerca di aggiornarsi per stare al passo dei propri utenti. Ovviamente, nell’ultimo caso, parliamo di WhatsApp.

Questa estate sono state rilasciate nuove funzionalità quasi ogni settimana e una delle più recenti cambierà il modo di utilizzare l’app, soprattutto per coloro che la usano per scopi lavorativi.

La condivisione schermo di Whatsapp

Non molti giorni fa Zuckerberg, padre della casa Meta e proprietario di WhatsApp, ha annunciato la nuova funzione di condivisione Schermo durante le videochiamate. In tal modo tutti potranno condividere ciò che vedono sul proprio dispositivo con coloro con cui stanno comunicando in video.

Nel caso della condivisione dello schermo, lo smartphone va usato con orientamento orizzontale. Questo servirà per per poter allargare la dimensione del video e dare la massima resa in termini di spazio. La funzione è tuttavia ancora in fase di distribuzione. Fino ad ora è possibile provarla solo tramite WhatsApp in versione Beta.

Tuttavia pare che non ci sarà molto da aspettare e che presto tutti gli utenti avranno questa novità sul proprio smartphone. L’aggiornamento sarà distribuito non solo per i sistemi operativi Android e iOS, ma anche, e fortunatamente, per Windows.

L’intento degli sviluppatori appare chiaro: mantenere il primato come app di messaggistica più usata al mondo entrando anche a far parte delle app per le videoconferenze come Zoom o Meet. Queste ultime, durante la pandemia, hanno avuto un vero e proprio boom, sia per motivi di svago che lavorativi.

Da allora, il loro utilizzo è rimasto essenziale grazie alla diffusione dello smart-working. Condividere lo schermo permette infatti a Whatsapp di creare un nuovo punto di forza e divenire strumenti utile per coloro che vogliono condividere qualsiasi tipo di progetto con altre persone.