Giornate di grandissimi sconti sono disponibili sul Google Play Store, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di importanti riduzioni di prezzo, con la possibilità comunque di accedere a offerte speciali ed una serie di app e giochi in promozione esclusiva.

Periodicamente andiamo a creare un articolo simile proprio per informarvi delle migliori promozioni disponibili sul Google Play Store, così da essere sicuri di avere le giuste occasioni per spendere poco o niente, a prescindere dalle vostre necessità. Per approfittare degli sconti, ricordatevi che dovrete semplicemente premere il link inserito nell’elenco sottostante.

Google Play Store, ecco l’elenco di giochi e app gratis

La maggior parte dei titoli disponibili a prezzo ridotto sono giochi, ecco quindi che possiamo trovare Word Master Pro (gratis al posto di 1,89 euro, LINK), perfetto per imparare le giuste parole e la loro composizione, mentre per godere di qualche ora spensierata, ecco arrivare Timing Hero PV: Retro Fighting (gratis al posto di 3,09 euro), passando per Broken Sentences Pro (sempre gratuito, contro 1,89 euro di listino).

Volendo invece puntare direttamente verso le migliori applicazioni, sono da non mancare The Manga works (in vendita a 2,09 euro, contro i 6 euro di listino), passando per Aces of the Luftwaffe Premium, in vendita a 1,09 euro contro 3 euro di listino (LINK), oppure un pack di icone Goody Icon (gratuito, LINK).

Se interessati ad un software in particolare, ricordatevi di scaricarlo il prima possibile, così da non restarne definitivamente tagliati fuori.