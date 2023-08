WhatsApp non mostra la minima intenzione di fermarsi nel produrre innovative funzionalità al fine di migliorare l’esperienza dei propri utenti. L’ultima news riguarda l’aggiornamento per iOS, trovabile sull’Apple Store tramite il numero di build 23.16.72. Questo porterà miglioramenti molto importanti, inclusa la chance di cambiare i messaggi multimediali con delle didascalie.

Ma le novità non finiscono qui. Per determinati beta tester che installano tale aggiornamento Whatsapp beta per il sistema operativo iOS, precisamente la versione 23.16.1.73, ci saranno nuove funzioni riguardanti la sicurezza, che aiuteranno gli utenti a gestire i messaggi e le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, implementando la privacy.

Il controllo dei messaggi multimediali Whatsapp

Gli utenti di Whatsapp hanno molto apprezzato la recente funzione che permette di modificare i messaggi una volta inviati e correggere eventuali errori. C’è tuttavia ancora una lacuna, cioè la possibilità di mutare i messaggi multimediali con didascalie.

Prima, il tempo di modifica di 15 minuti si era applicabile solamente ai normali messaggi di testo, lasciando inalterati i messaggi multimediali con le didascalie. Con questo aggiornamento, lo scenario cambierà radicalmente. L’obiettivo di queste novità è permettere il passaggio da messaggi digitati frettolosamente a una comunicazione raffinata e priva di errori, offrendo agli utenti il totale controllo della conversazione, evitando anche possibili gaffe.

Gli utenti potranno finalmente esprimere tutto il loro perfezionismo e cambiare le didascalie dei media anche quando li si avranno già inviati.

Un nuovo strumento per la sicurezza

Whatsapp cerca di ribadire, ancora una volta, il suo costante impegno nell’assicurare una maggiore sicurezza agli utenti. Ora tocca all’introduzione di nuovi strumenti per poter gestire i messaggi provenienti da numeri sconosciuti.

Nel momento in cui arriva un messaggio da qualcuno che non è tra i nostri contatti, comparirà una nuova schermata per capire il da farsi. Si potrà scegliere se bloccare il mittente o segnalare il messaggio, fornendo feedback al team di moderazione di Whatsapp. Oltretutto, la piattaforma, in caso di messaggi sospetti, consiglia di controllare nome, foto e prefisso del contatto sconosciuto.

L’implemento della privacy, unito a questi ultimi suggerimenti, alzerà di molto il livello di sicurezza. I mittenti, inoltre, non sapranno se il messaggio sarà letto finché non gli si risponderà o si aggiungerà il numero alla propria rubrica. Queste azioni, da parte della piattaforma, servono a prevenire l’attacco di malintenzionati, possibili molestie e anche tentativi di phishing.