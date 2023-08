I vari operatori telefonici italiani continuano a proporre anche per queste due ultime settimane di agosto numerose offerte mobile. Il noto operatore telefonico TIM, in particolare, ha deciso di continuare a proporre diverse offerte mobile di portabilità. Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte TIM Power Iron e TIM Power Supreme con un prezzo di partenza molto basso di appena 6,99 euro al mese.

TIM Power Iron e Supreme, nuove offerte per chi richiederà la portabilità

Il noto operatore telefonico TIM continua a proporre anche per fine agosto alcune delle sue offerte mobile pensate per chi richiederà la portabilità del proprio numero. Una di queste, come già detto in apertura, è l’offerta mobile TIM Power Iron. Quest’ultima, in particolare, ha un costo molto basso di appena 6,99 euro al mese.

Nonostante questo, l’offerta include 80 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ma non solo. Nel bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta è attivabile da chi proviene da Fastweb, PosteMobile , CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile , Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full)

È poi disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile denominata TIM Power Supreme. In questo caso, il costo dell’offerta sarà pari a 7,99 euro al mese. Nel bundle saranno compresi ben 100 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS verso tutti. L’offerta è però attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), TM, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).