Qualche giorno fa l’operatore telefonico TIM aveva anticipato l’arrivo di una bella sorpresa per tutti i suoi clienti e ora è finalmente arrivato. In occasione della festività di Ferragosto, infatti, l’operatore ha deciso di dare l’opportunità ai suoi clienti di attivare una opzione aggiuntiva comprendente 50 GB di traffico dati extra.

TIM, per Ferragosto arriva una super opzione aggiuntiva con 50 GB extra

Il noto operatore telefonico italiano TIM ha finalmente reso disponibili per alcuni suoi già clienti selezionati una fantastica opzione aggiuntiva. Si tratta in particolare dell’opzione denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Questa opportunità è stata resa disponibile per alcuni clienti selezionati per la festività di Ferragosto, ma alcuni fortunati hanno ricevuto la comunicazione già nella giornata di ieri.

Attivando l’opzione aggiunta, gli utenti potranno usufruire di 50 GB di traffico dati extra validi per navigare anche con connettività 5G. Il costo per averla è di 2,99 euro una tantum. Per attivarla, sarà necessario recarsi nella sezione dedicata presente nell’app ufficiale dell’operatore telefonico. In questa sezione, in particolare, è presente questa comunicazione: “Super offerta fino al 20/08: 50 Giga in 5G per un mese a soli 2,99 euro, poi si disattiva in automatico!”.

Insomma, si tratta di una buona opportunità quella resa disponibile da TIM. Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico sta anche proponendo al momento svariate offerte di rilievo. Tra queste, una delle più interessanti è l’offerta TIM x Carta Giovani. Nel suo bundle mensile, infatti, l’offerta include fino a 150 GB di traffico dati validi anche per navigare in 5G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.