Oggi la tecnologia è completamente gratis da Lidl, arrivano i nuovi sconti del volantino con alcuni migliori prezzi bassi tra cui è davvero possibile scegliere, nell’ottica di riuscire a spendere poco o niente, anche nel momento in cui si volessero mettere le mani su prodotti di buona qualità generale.

Per acquistare da Lidl gli utenti non devono fare altro che recarsi in uno dei tantissimi negozi sparsi per il territorio, così da essere sicuri di spendere poco e poter accedere ai prodotti più in voga. Ricordatevi solamente che le scorte potrebbero essere limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Lidl, le occasioni del volantino sono assurde

Nuovi sconti vi attendono ogni giorno da Lidl, scorrendo la campagna promozionale attivata quest’oggi, gli utenti possono scovare tantissimi prezzi bassi applicati su prodotti destinati al fai-da-te, tutti marchiati Parkside, il brand che si occupa proprio di dispositivi di questo tipo.

Tra le tantissime proposte del volantino, l’occhio cade direttamente su un buon trapano a percussione completamente ricaricabile, il cui prezzo è decisamente più basso del normale, se considerate che costa solamente 29,99 euro. Tutto molto buono, ma con un vincolo importante, all’interno della spesa suddetta non troviamo il caricabatteria o la batteria, che saranno da aggiungere in un secondo momento.

Osservando al meglio le funzioni disponibili apprezziamo la possibilità di selezionare 20 livelli di coppia (con massima di 45 nanometri e mandrino tra 1,5 e 13 millimetri), passando anche per un numero di giri che raggiunge al massimo 1650.