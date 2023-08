ho. Mobile REGALA 300 giga al mese e distrugge TIM

La corsa alla migliore promozione mobile disponibile sul mercato non finisce mai di stupire. Gli utenti sono passati infatti dal prediligere alcuni provider mobili fino ad arrivare all’altra parte della barricata. Prima i gestori più importanti si distinguevano da quelli virtuali per via della loro grande qualità e anche di altri vantaggi, mentre oggi è diventato il contrario. Sono i virtuali a condurre il gioco, tenendo in mano ben salde le redini. Stando a quanto riportato sarebbe cresciuto molto il gradimento di tantissimi utenti per il famosissimo gestore ho. Mobile, forte dell’appoggio di un colosso assoluto come Vodafone, leader in tutta Europa.

Con le sue ultime offerte sta riuscendo a battere senza problemi la concorrenza, siccome propone contenuti inarrivabili per chiunque altro.

Con ho. Mobile si risparmia e si ha tutto allo stesso tempo, ecco 300 giga in 4G

Un gestore virtuale del calibro di ho. Mobile non può mollare in questo periodo e lo dimostrano le offerte disponibili sul sito ufficiale. Secondo quanto riportato l’azienda starebbe infatti attirando verso di sé un gran numero di nuovi utenti, tutti accorsi per sottoscrivere la nuova offerta da 10,99 € al mese per sempre.

Al suo interno infatti è possibile trovare minuti senza limiti verso tutti i numeri in Italia e in Europa, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 300 giga per la navigazione web. Questa sarà disponibile in 4G.

In questo caso non ci sarà da pagare nulla, siccome sia il costo di attivazione che il costo della spedizione della Sim sono gratuiti per tutti.