Konami Digital Entertainment ha scelto di fare un importante annuncio per tutti i propri giocatori. A patire dal prossimo mese arriverà un importante aggiornamento per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS che renderà ancora più dinamico ed emozionante il titolo.

L’update “Rush Duel” introdurrà un nuovo modo di giocare a Yu-Gi-Oh! e sarà disponibile a partire dal 28 settembre. Stando a quanto rivelato in occasione de Yu-Gi-Oh! World Championship da Akitsu Terashima, produttore di DUEL LINKS, Rush Duel permetterà di gioccare all’interno di un nuovo mondo.

Come dichiarato da Terashima: “Ci auguriamo che entrambe le novità siano apprezzate da tutti i Duellanti del mondo. Vi invitiamo ad attendere con ansia il prossimo grande aggiornamento di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS”.

Quest’area, però, farà felici gli appassionati della serie animata Yu-Gi-Oh! SEVENS in quanto il mondo di gioco trarrà ispirazione proprio dalla popolare serie. Rispetto alla versione tradizionale, Rush Duel è pensata per offrire uno stile di gioco più semplice e snello.

Infatti, rispetto alle versioni tradizioni di Yu-Gi-Oh!, il gameplay è stato totalmente rivisto. I giocatori di Rush Duel possono pescare più carte contemporaneamente, arrivando a rielaborare la propria mano ad ogni turno. In questo modo è possibile evocare i mostri più potenti in maniera molto più rapida e rendere i duelli frenetici ed emozionanti.

Le sfide resteranno avvincenti ma i Duellanti vecchi e nuovi avranno modo di divertirsi in un modo del tutto nuovo. Inoltre, trattandosi di un aggiornamento molto corposo, ci saranno opportunità inedite e novità esclusive. L’appuntamento è fissato per il 28 settembre, lasciando la possibilità ai giocatori di scegliere cn quale versione dei duelli divertirsi. Per ulteriori dettagli sul mondo di Yu-Gi-Oh!, è possibile visitate il sito ufficiale.