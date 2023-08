A tutti è capitato almeno una volta di essere in giro con il telefono scarico senza la possibilità di poterlo ricaricare subito.

Per questi “imprevisti” esistono delle soluzioni chiamate Powerbank. Questi prodotti permettono di poter ricaricare smartphone, tablet, sigarette elettriche e molto altro senza aver bisogno di una presa elettrica. Su Amazon ne è presente uno di marca Okzu ad un prezzo molto interessante.

Okzu caricabatterie portatile ad un ottimo prezzo su Amazon

Si tratta di un Powerbank con due cavi integrati che supportano la ricarica di quasi tutti i tuoi dispositivi intelligenti, non è necessario trasportare cavi di ricarica aggiuntivi. Grazie a questo prodotto è possibile ricaricare contemporaneamente 3 prodotti. Con due cavi e una porta di uscita USB A, che può alimentare fino a 3 smartphone contemporaneamente.

Ricarica rapida da 22,5 W: combinata con le più avanzate tecnologie di ricarica rapida PD 3.0 e QC4+, il power bank OKZU da 22,5 W può alimentare incredibilmente velocemente il tuo nuovo iPhone dallo 0 al 65% in 30 minuti. Alimenta il tuo power bank in sole 3,5 ore con un caricabatterie da parete USB-C Fast (non incluso). Doppio più veloce della banca di potere dell’input 5V/2A.

Il sistema di sicurezza multi-Protect integrato protegge i tuoi dispositivi da corrente eccessiva, surriscaldamento, sovraccarico, ecc. E le batterie ai polimeri di litio integrate aderiscono ai più alti standard di sicurezza e qualità per garantire la completa sicurezza per te e i tuoi dispositivi. Seguite questo link per portarvelo a casa per soli 14.99 euro.