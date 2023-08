Android: app e giochi gratis sul Play Store, torneranno a pagamento

Tutti i titoli che sono presenti all’interno del Play Store riguardano applicazioni e giochi di svariate categorie. Gli utenti che amano il mondo Android sanno di poter approfittare anche di tantissime opportunità, soprattutto quando si tratta dei contenuti del market di Google. Oggi l’azienda ha deciso di intervenire ancora una volta con un’iniziativa che farà di certo piacere agli utenti. Si parla infatti anche in questo caso di titoli a pagamento da scaricare in maniera gratuita, tutti sullo smartphone, sul tablet o sul proprio dispositivo Android.

Basterà infatti fare affidamento alla nostra lista che trovate nel paragrafo in basso, dove ci saranno tutte le migliori applicazioni e i migliori giochi che diventano gratis almeno per il momento. L’iniziativa è un’abitudine da parte di Android e del Play Store, ma potrebbe scadere improvvisamente. Invitiamo tutti pertanto a scaricare ognuno dei titoli in questione, per poi fare una scrematura dopo il download. In questo modo saranno vostri gratis per sempre, anche qualora dovessero servirvi in futuro.

L’unica condizione per evitare di pagarli, sarà scaricarli sempre con lo stesso account Google. Probabilmente potrebbe essere il giorno giusto per fare un vero affare, almeno in termini di app e giochi.

Nel Play Store di Google ci sono tanti titoli a pagamento oggi gratis, gli utenti Android sono felicissimi