La fine del mondo è uno di quegli argomenti di cui si cerca sempre di non affrontare ma a cui, almeno una volta nella vita, a qualcuno è capitato di pensare.

Sulla fine del mondo sono stati girati numerosi film, serie tv, documentari, e l’argomento sembra suscitare anche un certo interesse a patto che si pensi ai fenomeni raccontati come un qualcosa di irrealizzabile o comunque destinati al futuro, quando noi non ci saremo.

Tuttavia un’associazione svedese non la pensa affatto in questo modo, parliamo della Global Challenge Foundation.

Si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro, che lavora appunto per diffondere un sentimento di consapevolezza circa i più probabili eventi catastrofici che potrebbero determinare la fine del mondo, e ad un modo per gli uomini di porvi rimedio.

A tal proposito, la Global Challenge foundation, insieme ad alcuni ricercatori dell’università di Oxford, ha stilato un report contenente una lista delle più probabili catastrofi che potrebbero determinare la fine del mondo.

Le 12 catastrofi che potrebbero causare la fine del mondo

Tale report risulta essere molto dettagliato. Infatti ogni catastrofe viene suddivisa in quattro categorie a seconda che si tratti di eventi attuali, emergenti, legati alla gestione politica mondiale, o di eventi esogeni, ovvero quelli che non dipendono dalla mano dell’uomo.

Inoltre, essi vengono nuovamente suddivisi in altre due categorie in base ad alcuni parametri, vi sono infatti gli “eventi a probabilità di impatto infinito”, che riguardano quelli che potrebbero determinare, fin da subito, l’estinzione della civiltà umana. E gli eventi con “probabilità di superamento della soglia dell’infinità”, ovvero, in questo caso, si fa riferimento a un susseguirsi di eventi, che poco per volta determinerebbero il collasso della società.

Ma adesso vediamo in dettaglio quali sono questi 12 eventi catastrofici, tra i quali, secondo ricercatori, si nasconde quello che determinerà prima o poi la fine del mondo come noi lo conosciamo.

Partiamo innanzitutto da quelle situazioni che rappresentano un problema attuale, Esse sono:

1. Gli estremi cambiamenti climatici, di cui abbiamo fatto esperienza soprattutto quest’estate;

2. Una guerra nucleare;

3. Una pandemia globale, anche quest’ultima piuttosto recente;

4. Il definitivo collasso del sistema economico globale;

5. Le catastrofi ecologiche;

Tra i rischi esogeni, dunque quelli che non possiamo controllare poiché non dipendono dall’uomo, ma che al possono accadere così all’improvviso e porre fine a tutto, abbiamo:

6. L’impatto con un enorme asteroide, dunque una grossa roccia spaziale che potrebbe colpire il nostro pianeta;

7. L’eruzione di un superVulcano;

Tra i rischi emergenti, quindi quelli che potremmo affrontare in futuro, abbiamo:

8. Intelligenza artificiale;

9. Le nanotecnologie;

10. La biologia sintetica;

11. Altri eventi sconosciuti, che comprendono tutte quelle probabili situazioni che potrebbero verificarsi ma che non conosciamo ancora.

Infine, la quarta ed ultima categoria, riguarda la cattiva gestione della politica mondiale, la quale potrebbe causare:

12. Guerre, fame e povertà.