I conti correnti sono spesso vittime dirette di truffe estremamente pericolose, atte proprio a svuotarli di ogni singolo centesimo, mettendo così in serio rischio i risparmi di utenti che hanno eventualmente impiegato una vita intera ad accumularli.

Il problema è proprio il consumatore finale, non possiamo in nessun modo additare alcuna azienda o istituto di credito, è proprio l’utente che sempre più spesso si trova a fornire al malvivente le credenziali di accesso, così da dargli libero accesso al conto corrente e tutto il denaro contenuto sullo stesso. L’attenzione, lo ricordiamo sempre, deve essere sempre posta ai massimi livelli, per questo motivo non lasciate nulla al caso.

Conti correnti, attenzione alla nuova truffa

La truffa inizia con l’invio, da parte del malvivente, di un messaggio in cui vuole invitare il consumatore finale a premere un link, che lo dovrebbe portare il prima possibile sul sito ufficiale dell’azienda, così da poter apportare le modifiche desiderate, o verificare quanto di necessario. Dovete ricordare che nessun istituto di credito invia messaggi di questo tipo, men che meno con un link da premere al suo interno; partendo da questa consapevolezza potete dormire sonni tranquilli, infatti nel caso in cui abbiate dei dubbi, dovrete solamente aprire la barra degli indirizzi del vostro browser, e digitare il sito a cui collegarvi.

La truffa si completa nel momento in cui l’utente va a scrivere nella pagina linkata le credenziali di accesso al conto corrente, proprio perché essendo un sito salvato sul server del malvivente, sarà accessibile da quest’ultimo.