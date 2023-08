Canone RAI finalmente GRATIS, è addio alla tassa per gli italiani

Il canone Rai è una delle tasse che gli italiani trovano più ingiuste, visto che nessun altro nazione lo paga.

Ovviamente non bisogna pensare di dover evadere le tasse, ma allo stesso tempo far valere i propri diritti e il proprio pensiero risulta legittimo. Il canone Rai non andrebbe pagato secondo molti ed è per questo che già al Governo si sta parlando di qualcosa del genere per il futuro prossimo. Attualmente però non si muove nulla ed è per questo motivo che le persone si stanno informando sul modo nel quale potrebbero evitare di pagare il canone. Sembra che solo alcune persone possano riuscire a beneficiare di quelle agevolazioni previste dalla legge che però sembrano essere abbastanza restrittive.

Ci sono infatti poche categorie di utenti che oggi possono lasciare da parte la tassa più odiata. A quanto pare molti di questi non sono neanche italiani, ma solo residenti sul suolo del bel paese per ragioni lavorative.

Canone RAI: ecco le categorie che non lo pagheranno mai più

Tra le categorie che non pagano il canone Rai, ci sono le persone che hanno già compiuto 75 anni di età. Questa non è la sola condizione che devono rispettare per riuscire ad evitare la tassa, visto che devono raggiungere una cifra inferiore agli 8000 € annui di reddito familiare.

Anche le persone che non hanno una televisione in casa saranno esentati automaticamente dal pagamento del canone, così come i militari delle organizzazioni internazionali con cittadinanza italiana. La stessa cosa vale anche per gli agenti diplomatici, i funzionari delle stesse organizzazioni e gli impiegati consolari.