Sempre più clienti stanno abbandonando i classici operatori telefonici per sottoscrivere i loro contratti con gli operatori virtuali.

Ma perché un operatore virtuale dovrebbe essere più conveniente dei soliti operatori telefonici (Vodafone, TIM e WindTre)?

La risposta è molto semplice. Gli operatori virtuali (o MVNO) non possiedono delle infrastrutture e delle reti proprie e si poggiano su quelle di altri operatori per fornire la copertura ai loro clienti. Ciò significa che non sono oberati dai costi di gestione che invece possiedono i classici operatori.

Tutto questo si traduce nella possibilità di offrire ai propri clienti tariffe molto più vantaggiose e a portata di tutti.

In Italia sono presenti numerosi MVNO ma quello di cui parleremo in questo articolo è PosteMobile.

PosteMobile si poggia sulla rete di Vodafone e fa parte della categoria dei Full MVNO, ossia quegli operatori virtuali che gestiscono personalmente ogni servizio che viene offerto a eccezione della rete che viene appunto offerta da Vodafone.

PosteMobile e le incredibili offerte del momento

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le migliori tariffe telefoniche offerte da PosteMobile in questo momento: